Отопительный сезон в Карелии начался вовремя и без особых проблем

Комитет Законодательного собрания оценил работу исполнительной власти по подготовке к зиме Парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству на очередном заседании 13 октября рассмотрел вопрос «О начале отопительного периода 2023/24 годов и ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии