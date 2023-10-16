Отопительный сезон в Карелии начался вовремя и без особых проблем

Комитет Законодательного собрания оценил работу исполнительной власти по подготовке к зиме Парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству на очередном заседании 13 октября рассмотрел вопрос «О начале отопительного периода 2023/24 годов и ….