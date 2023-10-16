Отопительный сезон в Карелии начался вовремя и без особых проблем

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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