«Известия»: получателей накопительной пенсии в РФ будет вдвое больше

В следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч россиян, что почти в два раза больше, чем в текущем году, пишет газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Соцфонда.
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