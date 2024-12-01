И тут такие красивые мы

Аршак Меликджанян несколько цифр, 784евро/мегаватт эл. это 784/100=0,784 евро 1 квт, сред.з/ в ес возьмём 4000евро в мес. т.е 4000/0,784=5102квт. у нас средняя з/п. (реальная) возьмём 30000р. т.е. 30000р./5р.квт= 6000квт. вот и всё сравнение по покупательной способности.

Людмила Свириденко Мужик, если 784÷ 100 - это 7,84, а не 0, 784. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Учи математику.