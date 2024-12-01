Добрый день, Империя. Китайцы запретили западные соцсети, русские запретили западные соцсети: что с нас авторитарных взять, такие вот мы редиски.
И тут такие красивые мы
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Аршак Меликджанян
несколько цифр, 784евро/мегаватт эл. это 784/100=0,784 евро 1 квт, сред.з/ в ес возьмём 4000евро в мес. т.е 4000/0,784=5102квт. у нас средняя з/п. (реальная) возьмём 30000р. т.е. 30000р./5р.квт= 6000квт. вот и всё сравнение по покупательной способности.
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21 час.
Людмила Свириденко
Мужик, если 784÷ 100 - это 7,84, а не 0, 784. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Учи математику.
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18 час.
Людмила Лиханова
Ну и грамотей...и смех и грех...Плохо учился в школе, если вообще учился🤣🤣🤣
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17 час.
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