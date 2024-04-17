Беременные и мамы Петербурга побывали 13 и 14 апреля в стране чудес

Всего собрались 640 участниц На площадке гостиницы «Октябрьская» 13 и 14 апреля собрались 640 участниц Клуба беременных и молодых мам: в первый день встречу «Питер, рожай» посетили 410 беременных, на следующий – 227 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии