Бог, спустившийся с небес на землю Израилеву под фамилией Корнийчук потребовал запретить вещание российских каналов на территории страны, которую он взял на свой божественный контроль.
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