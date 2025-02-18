Тайная организация, управляющая миром? Хуже. Влиятельный клан вскрыл правду

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ЛЮБОВЬ РАССОХИНА

АЙ ДА БАТЬКА!! СО СВОЕЙ ЖИТЕЙСКОЙ СМЕКАЛКОЙ ОБЪЕГОРИЛ ВСЕХ ЗАПАДНЫХ " УМНИКОВ " .ЭТО ЖЕ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА НЕГО ОКАЗЫВАЛИ??!!! ТВЕРД КАК КРЕМНЬ.УПЕРТЫЙ В СВОИХ УБЕЖДЕНИЯХ !!!