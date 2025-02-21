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Царьград

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Трамп дает ЕС и НАТО три недели на решение проблемы Украины

Трамп дает ЕС и НАТО три недели на решение проблемы Украины

Евродепутат Мика Аалтола заявил, что Дональд Трамп дал странам ЕС и НАТО три недели на подписание капитуляции Украины, предупреждая о выводе американских войск.

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