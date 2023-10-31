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Зеленобесие распространяется в России

Зеленобесие распространяется в России

Западная деструктивная повестка состоит из четырёх глав. Красная глава — неомарксизм, борьба против богатых и против капитализма, в первую очередь против среднего класса лавочников, лендлордов и владельцев велосипедных мастерских.

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