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Царьград

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ЕС запретил вещание 8 русских СМИ и отключил 13 банков от SWIFT

ЕС запретил вещание 8 русских СМИ и отключил 13 банков от SWIFT

Европейский союз ввел новые санкции, ограничив вещание восьми русских СМИ и отключив 13 российских банков от системы SWIFT.

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