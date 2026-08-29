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Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Полицейский в защитном костюме и робот-сапер во время обследования дрона в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года © Axel Schmidt/Reuters Власти Германии готовятся возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, утверждает Politico.

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