Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Полицейский в защитном костюме и робот-сапер во время обследования дрона в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года © Axel Schmidt/Reuters Власти Германии готовятся возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, утверждает Politico.