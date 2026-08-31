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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани УК привлекут к ответственности за отключение газа

В Рязани УК привлекут к ответственности за отключение газа

В ходе проверки, проведенной после жалоб жителей дома №66 на улице Мусоргского, были выявлены повреждения вытяжных труб.

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