В Рязани УК привлекут к ответственности за отключение газа

В ходе проверки, проведенной после жалоб жителей дома №66 на улице Мусоргского, были выявлены повреждения вытяжных труб.
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