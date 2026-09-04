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ВТБ разместит однодневные облигации на 50 млрд рублей

ВТБ разместит однодневные облигации на 50 млрд рублей

Доходность однодневных облигаций ВТБ составит 13,22% годовых, цена одной облигации — 998 рублей 91,5 коп.

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