"Ну что господа, вас обыграли!": МУС хотел арестовать Верховного, но Россия возбудила "уголовку" на их прокурора

эй ты....он какую рязу отьел...а на какие шиши....а теперь туфту гонишь против Путина....хорошо бы и тобя арестовать...

TG

Tamara Goncharuk

Давно пора было приструнить этот обнаглевший Запад. Хватит с ними сюсюкать, на каждый их враждебный выпад делать ответный в сто крат враждебней. Они понимают только силу и ничего больше.