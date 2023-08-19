"Ну что господа, вас обыграли!": МУС хотел арестовать Верховного, но Россия возбудила "уголовку" на их прокурора
Новое слово в международных событиях. Удивительные вещи творятся в мире. Совершенно недавно глава ЮАР по старой дружбе (т.
Комментарии
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эй ты....он какую рязу отьел...а на какие шиши....а теперь туфту гонишь против Путина....хорошо бы и тобя арестовать...
Учитесь грамотно писать!!! Позор!!!
Давно пора было приструнить этот обнаглевший Запад. Хватит с ними сюсюкать, на каждый их враждебный выпад делать ответный в сто крат враждебней. Они понимают только силу и ничего больше.
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