Михаил Леонтьев - почетный гражданин Владимира

На посту губернского предводителя дворянства Михаил Леонтьев лично заботился об образовании владимирской молодежи, часто тратя личные средства на обучение детей из небогатых семей.
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