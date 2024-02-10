Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Онлайн-гик-журнал ICv2 опубликовал список прошлогодних манга-бестселлеров: в топ-5 без сюрпризов вошли (в порядке убывания) «Истребитель демонов», «Человек-бензопила», «Семья шпиона», «Магическая битва» и «Берсерк».
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