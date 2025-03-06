ALMA PATER Закончили подсчет денег, изъятых в ходе ареста командного состава одной из дивизии 20-й армии.
Кто «открывал ворота» на Курщину?
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Астон Мартин
неофеодализм или как его у нас принято называть - рынок , как раз разделили общество на тех кто создает условия для приматов , в том числе и цифровые , обещая при этом массу плюшек и удобств , и самих приматов , думающих что они совсем не приматы , но принимающих все правила игры с ними , и легко поддаются на уговоры и обещания , и все это прекрасно видно , естественно желающим видеть ...
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2 час.
Evgenija Palette
Там и администрацию Курской области НЕ МЕШАЛО БЫ ЗАЧИСТИТЬ... Как и во всех освобожденных территориях... ЭТИ СУКИ, обрадовавшись, что могут участвовать в традиционных российских откатах, ПРИНЯЛИСЬ ВОРОВАТЬ У ГОСУДАРСТВА С ПРИМЕРНЫМ УСЕРДИЕМ... ВОРУЮТ ЦЕЛЫМИ КЛАНАМИ... ( Освободили, блин, ВОРЮГ ОТ СОВЕСТИ...).
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16 мин.
E
Ed
+++++
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15 мин.
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