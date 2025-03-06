Кто «открывал ворота» на Курщину?

Астон Мартин

неофеодализм или как его у нас принято называть - рынок , как раз разделили общество на тех кто создает условия для приматов , в том числе и цифровые , обещая при этом массу плюшек и удобств , и самих приматов , думающих что они совсем не приматы , но принимающих все правила игры с ними , и легко поддаются на уговоры и обещания , и все это прекрасно видно , естественно желающим видеть ...