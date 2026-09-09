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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Гусеве без контракта: «Я так понимаю, что он ждет большие клубы из больших городов. Если кто-то повалится – эта тактика сработает»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о контрактной ситуации форварда Никиты Гусева.  34-летний игрок является свободным агентом.

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