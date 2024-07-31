Туляки признались, что не знают правил оказания первой доврачебной помощи

Каждый третий туляк не знает правил оказания первой доврачебной помощи, даже в теории. Об этом стало известно по результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который проводился среди граждан, за исключением медицинских работников.
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