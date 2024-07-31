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Туляки признались, что не знают правил оказания первой доврачебной помощи

Туляки признались, что не знают правил оказания первой доврачебной помощи

Каждый третий туляк не знает правил оказания первой доврачебной помощи, даже в теории. Об этом стало известно по результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который проводился среди граждан, за исключением медицинских работников.

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