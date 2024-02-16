Почему уволили главу НЦБК? Ответ Гросу

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что бывший глава Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Юлиан Русу был отстранен от должности, поскольку он не добился тех результатов, на которые рассчитывали те, кто за него голосовал.
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