Сергей Ермолаев: «До 2060 года надо вывезти из страны столько угля, сколько возьмут мировые рынки!»

От редакции. Кадровые назначения в Правительстве РФ, повышение Виталия Савельева до вице-премьера, приход в федеральную политику Сергея Цивилёва в качестве министра энергетики — хороший повод обсудить возможность изменений в экономической стратегии, к которой у логистической отрасли есть определённые вопросы.