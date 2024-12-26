Ярмарка целевых вакансий.

14.12.2024 учащиеся посетили ярмарку целевых вакансий на базе УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´, где хозяева мероприятия ознакомили их с порядком поступления в колледж, а также порадовали эстрадными номерами в исполнении местных учащихся .