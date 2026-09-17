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Крупная партия снайперских винтовок СВДС отправилась в зону СВО

Крупная партия снайперских винтовок СВДС отправилась в зону СВО Крупная партия снайперских винтовок СВДС поступила в войска, отгрузку оружия прои.

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