Участники московских ярмарок продолжают помогать бойцам СВО

Участники московских ярмарок продолжают помогать бойцам специальной военной операции (СВО). Среди неравнодушных — фермер Анатолий, который привозит на ярмарку в Митине мед и другие продукты пчеловодства с кочевой семейной пасеки.
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