Врач назвала категории россиян, у которых может возникнуть аллергия на клубнику

Аллергия на клубнику — достаточно распространённое явление, реакция может возникнуть в любом возрасте, но, по статистике, она чаще обнаруживается у детей и подростков, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».