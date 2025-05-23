Врач назвала категории россиян, у которых может возникнуть аллергия на клубнику

Аллергия на клубнику — достаточно распространённое явление, реакция может возникнуть в любом возрасте, но, по статистике, она чаще обнаруживается у детей и подростков, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».
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