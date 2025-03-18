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Рогов сообщил о переброске боевиков «Айдара» на Времевское направление

Рогов сообщил о переброске боевиков «Айдара» на Времевское направление

ВСУ перекинули боевиков нацбатальона «Айдар»* на Времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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