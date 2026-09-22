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Аренда автомобиля в Алматы: Ваш ключ к свободе и незабываемым путешествиям

Алматы — это не просто крупнейший мегаполис Казахстана, его культурная и деловая столица. Это город, который служит отправной точкой к одним из самых впечатляющих природных чудес Центральной Азии.

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