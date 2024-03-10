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Чиризано о дуэте с Пасечник на шоу-турнире: «Лизка – огонь! Старалась, улыбалась, мне самому глаз было не оторвать! Тема стиляг для меня фартовая, прекрасно чувствую образ»

  9 марта фигурист и его партнерша в танцах на льду Елизавета Пасечник представили шоу-номер под песни группы «Браво».

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