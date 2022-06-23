Объединяющая Победа: бобруйчане выступили на международном телемосте.

В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа и при поддержке международного социально-образовательного проекта ´Великая Победа объединяет народы´ представители Ленинской районной организации г.
В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа и при поддержке международного социально-образовательного проекта ´Великая Победа объединяет народы´ представители Ленинской районной организации г.
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