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Сколько лет россияне остаются активными? Онищенко озвучил цифру

Сколько лет россияне остаются активными? Онищенко озвучил цифру

Продолжительность здоровой жизни в России сегодня составляет около 60 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишут "РИА Новости".

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