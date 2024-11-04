После тяжелой болезни умерла звезда "Слово пацана" Лидия Ильина! Медики ничего не могли сделать. В возрасте 77 лет скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабули одного из пацанов в нашумевшем телесериале "Слово пацана".
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