После тяжелой болезни умерла звезда "Слово пацана" Лидия Ильина! Медики ничего не могли сделать. В возрасте 77 лет скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабули одного из пацанов в нашумевшем телесериале "Слово пацана".