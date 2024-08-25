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Социальная медицина

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Эти 5 привычек старят вас быстрее, чем вы думаете! Откажитесь от них сейчас!

Эти 5 привычек старят вас быстрее, чем вы думаете! Откажитесь от них сейчас!

Введение: Секреты молодости, которые скрывают от вас Все мы хотим выглядеть молодо и привлекательно, но что, если ваше ежедневное поведение ускоряет старение? Некоторые привычки, которые кажутся безобидными, могут на самом деле прибавлять вам годы! В этой статье мы раскроем пять неожиданных причин, почему вы стареете раньше времени, и как от них избавиться.

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