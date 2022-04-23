Билл Симмонс: «Юта» уступила «Клипперс» без Кавая, сейчас может проиграть «Далласу» без Луки»

Известный журналист Билл Симмонс высказался по поводу проблем, которые испытывает в плей-офф «Юта». «Усугубляет ситуацию то, что «Юта» уступила «Клипперс», которые были без Кавая.
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