Пушков: Макрон объявляет себя знаменосцем войны

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон открыто демонстрирует стремление противопоставить себя президенту США Дональду Трампу, фактически позиционируя себя как сторонника продолжения конфликта.
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