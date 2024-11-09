Невероятные открытия: Американец в русской деревне не может поверить своим глазам! Юлия ЧелкановаИностранцы, посещая Россию, часто сталкиваются с культурными различиями, которые вызывают у них удивление и восхищение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии