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Газета.ру

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CBS: в Майами госпитализировали 8 человек с попавшего в турбулентность борта

CBS: в Майами госпитализировали 8 человек с попавшего в турбулентность борта

Восемь человек госпитализированы после того, как самолет авиакомпании Avianca, летевший в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Майами из-за сильной турбулентности.

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