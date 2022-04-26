«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». Ловчев о красно-белых

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал худших в составе красно-белых в этом сезоне. «Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке».

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