Индия боится российской нефти Крупнейший в мире индийский НПЗ отказывается от санкционных российских ресурсов.
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Индия боится российской нефти Крупнейший в мире индийский НПЗ отказывается от санкционных российских ресурсов.
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