По решению суда РФ восстановлена работа экспортных мощностей КТК

После внезапных проверок безопасности, проведенных Федеральной службой РФ по надзору в сфере транспорта в связи с разливом нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года, правительство распорядилось о немедленном закрытии причалов ВПУ-1 и ВПУ-2 терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).