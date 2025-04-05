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По решению суда РФ восстановлена работа экспортных мощностей КТК

По решению суда РФ восстановлена работа экспортных мощностей КТК

После внезапных проверок безопасности, проведенных Федеральной службой РФ по надзору в сфере транспорта в связи с разливом нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года, правительство распорядилось о немедленном закрытии причалов ВПУ-1 и ВПУ-2 терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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