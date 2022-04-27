Срджан Благоевич: «Кажется, что для некоторых VAR есть, а для некоторых его нет»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич подвел итоги матча с «Тоболом» в 8-м туре КПЛ. – Я хочу поздравить мою команду, моих ребят, они проявили себя на очень высоким уровне характера, который показали после событий, происходивших в первом тайме.