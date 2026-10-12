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HR-специалист объяснила, почему высокая квалификация может помешать при поиске работы

Высокая квалификация не всегда становится преимуществом при устройстве на работу. Как пишет «Газета.Ru», за последний год на рынок вышло больше опытных специалистов и руководителей.

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