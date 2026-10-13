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Царьград

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"Предательство, глупость или деньги": В Польше уточнили, кого можно считать патриотом

"Предательство, глупость или деньги": В Польше уточнили, кого можно считать патриотом

Польский премьер Дональд Туск предложил собственное определение патриотизма: настоящий патриот должен безоговорочно поддерживать Украину, а сомнения в целесообразности такой политики могут объясняться лишь тремя причинами - "предательством, глупостью или деньгами".

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