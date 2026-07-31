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Нижегородская правда

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ИИ поможет нижегородским бизнесменам быстрее разбирать переговоры с клиентами

ИИ поможет нижегородским бизнесменам быстрее разбирать переговоры с клиентами

Новая функция для работы с телефонными переговорами появилась в сервисе MTS Optimus. Теперь пользователи смогут обмениваться аудиозаписями звонков, их расшифровками и краткими саммари, созданными с помощью искусственного интеллекта.

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