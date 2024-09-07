В Омске всю следующую неделю будут отключать радио- и телеканалы. Отключения связаны с профилактическими и плановыми работами.
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В Омске всю следующую неделю будут отключать радио- и телеканалы. Отключения связаны с профилактическими и плановыми работами.