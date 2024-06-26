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«Минск-3»: чего можно ожидать от мирного плана Трампа по Украине

«Минск-3»: чего можно ожидать от мирного плана Трампа по Украине

Совсем скоро, в ноябре 2024 года, в Соединенных Штатах пройдут очередные президентские выборы, на которых столкнутся действующий хозяин Белого дома демократ Джо Байден и экс-президент республиканец Дональд Трамп.

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