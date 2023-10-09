Чистокровных зубров выпустили в дикую природу в Северной Осетии

Восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу в Турмонском заказнике Северной Осетии. «Их подготовили к дикой жизни в Приокско-Террасном государственном заповеднике, расположенном в Московской области», — рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
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