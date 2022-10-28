Заставили: солнцев рассказал, что Малахову велели чаще в эфире говорить об СВО

На вопрос зрителей о Малахове ответил Рустам Солнцев. Традиционно сложилось, что Андрей Малахов в своих программах, которые ранее выходили на “Первом канале”, а сейчас на “Россия 24”, держит в фокусе внимания жизнь как отечественных звезд, так и судьбы простых россиян.
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