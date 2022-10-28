TVcenter.ru

550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pelegrin 2
    Он давно похудел. Но не от голода. По дури.“Жить не на что!”...
  • Z1648555
    Вот новое поколение - надменные, сучеватые, не понимающие нормальных людей малолетние выпиздриши от престарелой прост...“Алла хорошо отко...
  • Pelegrin 2
    Конечно, не доллары же доставать и не со вкладов снимать деньги.“Жить не на что!”...

Заставили: солнцев рассказал, что Малахову велели чаще в эфире говорить об СВО

Заставили: солнцев рассказал, что Малахову велели чаще в эфире говорить об СВО

На вопрос зрителей о Малахове ответил Рустам Солнцев. Традиционно сложилось, что Андрей Малахов в своих программах, которые ранее выходили на “Первом канале”, а сейчас на “Россия 24”, держит в фокусе внимания жизнь как отечественных звезд, так и судьбы простых россиян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх