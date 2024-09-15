БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Смешно. Вижу, Вы не сталкивались с реалиями нашей жизни, начиная с 2000го. Не знаете, что такое заложить в бизнес-пла...Математика и "арм...
  • Eduard
    Всё это похоже на дибелизм,борятся с нормальными людьми!"Такое поведение ...
  • Maxim
    ВККС надо проверить: там могут быть враги..НАДРУГАЛСЯ НАД РЕ...

ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ - МОЛЧАТЬ ПРЕСТУПНО: СТРАННАЯ ГИБЕЛЬ "ШТУЧНЫХ СПЕЦОВ" НА ФРОНТЕ. КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ?

ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ - МОЛЧАТЬ ПРЕСТУПНО: СТРАННАЯ ГИБЕЛЬ "ШТУЧНЫХ СПЕЦОВ" НА ФРОНТЕ. КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ?

На фронте при странных обстоятельствах погибли два русских "штучных спеца". Военблогеры обсуждают, как такое остановить, и говорят: "Врать нельзя - молчать преступно".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
СМЕРШ - не на пустом месте возник..
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх