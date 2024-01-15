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Гордеев день отмечается в народе 16 января 2024 года

Гордеев день отмечается в народе 16 января 2024 года

Гордеев день отмечается в народе 16 января 2024 года Анна Федорова16 января отмечается традиционный народный праздник, известный как День Гордея.

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