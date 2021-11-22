Акинфеев: «Нет времени обращать внимание на мои рекорды»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое достижение — матч 15-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) стал для 35-летнего игрока 500-м в чемпионатах России и 800-м в профессиональной карьере.

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