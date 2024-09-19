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Общественники выиграли суд у мэрии Читы

Общественники выиграли суд у мэрии Читы

Центральный районный суд признал незаконным решение главы Комитета ЖКХ Марины Поповой об отклонении кандидатуры Виталия Гобрика, выдвинутого в совет по озеленению Читы общественным движением «Гражданская солидарность», сообщается в Telegram-канале движения.

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